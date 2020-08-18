Бездомный пёс погиб, защищая ребенка в Тверской области

Собака дружила с детьми и была дружелюбной - уверены местные жители Фото: vk.com/"Вышний Волочек"/Наталья Моисеева, Катюшка Чубыкина

Второй день в Вышнем Волочке не утихают обсуждения жуткого происшествия, которое случилось в минувшую пятницу, 14 августа.

Местные жители в группе "Вышний Волочек" разместили запись о том, что породистый стафф во время прогулки загрыз бездомного пса по кличке Ашот. Горожане, которые подкармливали дворнягу уверены, что породистый пес хотел напасть на ребенка, а собака его защитила и пала смертью храбрых.

Мать девочки Наталья Моисеева рассказала, что Ашот жил во дворе около двух лет и всегда был добрым и дружелюбным псом, охранял и любил детей.

Однако хозяин стаффа Игорь Козлов уверен в обратном и утверждает, что свора бездомных псов неоднократно нападала на его стаффа, а зимой покусала его жену. И в этот раз пес просто в очередной раз зищищался.

Подписчики сообщества во мнениях также разделились. Одни поддерживают хозяина стаффа и считают, что дворовые псы, которых прикормили у подъезда, опасны для общества и нападают на прохожих, охраняя свою территорию, другие - надеются, что мужчину накажут по всей строгости закона, если удастся доказать, что он действительно спустил собаку с поводка и гулял с ней без намордника.

"КП" - Тверь" продолжает следить за развитием событий.