Один погиб и двое пострадали в ДТП в Тверской области

В ДТП погиб водитель и пострадали пассажиры Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 17 августа, на 8-м км автодороги Михайлова Гора - Еськи Бежецкого района Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель 54-летний мужчина, не имея прав управления транспортным средством, непристегнутый ремнем безопасности, на автомобиле "ВАЗ 2106" не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи, пассажиры - 47-летний и 49-летний мужчины, непристегнутые ремнями безопасности, получили телесные повреждения и были доставлены в Бежецкую ЦРБ.