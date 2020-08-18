Двое мужчин пострадали в "пьяном" ДТП в Тверской области

В ДТП пострадали двое мужчин Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 17 августа, на 43 км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев Селижаровского района Тверской области.

52-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21063", не имея соответствующей категории для управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал на автомобиле в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 56-летний пассажир с травмами были доставлены в Селижаровскую ЦРБ.