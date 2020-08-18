Подозреваемых в краже велосипедов задержали полицейские в Тверской области

Подозреваемых задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением о краже велосипедов обратились жители Торжокского района.

Для выяснения подробностей произошедшего полицейские выехали на место происшествия и установили, что велосипеды были похищены из подъездов жилых домов. Со слов заявителей правоохранители составили описание пропавших транспортных средств, проверили места возможного сбыта краденого.

Подозреваемыми оказались 53-летняя местная жительница и 49-летний мужчина без определенного места жительства, который уже попадал в поле зрения полиции.

Фигуранты сознались в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.