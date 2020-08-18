Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Тверской области женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста

Пострадавшего доставили в больницу
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
КомментироватьОставить комментарий
Велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

Велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 17 августа около дома №17 по улице Шоссейная в поселке Выползово Бологовского района Тверской области.

По информации регионального УГИБДД России, 40-летняя женщина-водитель, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем "Ниссан", не справилась с управлением и столкнулась с велосипедистом.

64-летний мужчина ехал в попутном направлении по краю проезжей части, после столкновения упал с велосипеда и получил травмы. Его доставили в больницу.

ДТП