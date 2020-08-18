Новая автобусная остановка появится на Речном вокзале в Твери

Остановку перенесут с Комсомольского проспекта на улицу Горького Фото: администрация Твери

В Твери на Речном вокзале появится новая остановка. С 21 августа на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Горького будет введена новая схема расположения остановочных павильонов.

- Для того, чтобы разгрузить дорожное движение в направлении от Нового моста, принято решение сделать отдельную остановку для автобусов, которые поворачивают на улицу Горького, - рассказал заместитель главы администрации Твери Денис Черных.

Новая остановка будет оборудована около ТД "Заволжский", сейчас идет ее установка. Для автобусов, следующий в сторону улицы Туполева, остановка останется у фонтана, в сторону бульвара Шмидта - также на прежнем месте.