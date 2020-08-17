В Тверской области бойцовская собака загрызла бездомного пса на глазах у детей

Пёс Ашот был любимцем местных детей Фото: vk.com/"Вышний Волочек"/Наталья Моисеева, Катюшка Чубыкина

Жуткая история произошла в минувшую пятницу, 14 августа, в Вышнем Волочке Тверской области.

В местной группе "Вышний Волочек" в соцсети подписчица Наталья Моисеева рассказала, что стаффордширский терьер на глазах у детей загрыз бездомного пса по кличке Ашот.

- Это произошло рядом с мостом ЦРБ, собака которую убили была бездомная, а собака которая убила, была спущена с поводка хозяином и натравлена, порода собаки которая убила был стафф - это бойцовский собака, и она была без намордника, - пишет Наталья.

Оказалось, что Наталья - мать одной из девочек, которая в этот момент гуляла в компании ребятишей вместе с бездомным псом. Женщина рассказала, что Ашот жил во дворе около двух лет и всегда был добрым и дружелюбным псом, охранял и любил детей.

- Хозяин Стаффа просто взял и скинул труп в реку и прикрыл кустами, взрослые со двора вынули и похоронили его, - сообщают жители.

Погибшую собаку выловили из реки и похоронили Фото: Фото: vk.com/"Вышний Волочек"/Катюшка Чубыкина

Позже под постом появился комментарий и хозяина бойцовской собаки. Мужчина уверяет, что специально пса не спускал и выгуливал его в наморднике, который был сорван в собачьей драке.

- Я не виню своего пса, мне жаль того. Это не выбор моего пса, вцепился не он, он защищался, - пишет Игорь Козлов и уверяет, что его пес не раз страдал от своры бездомных собак, которую соседи прикормили около его подъезда, а в январе на улице от агрессивных бездомных животных пострадала и его супруга.

Кто прав в данном деле, предстоит выяснить правоохранительным органам. На хозяина стаффа Наталья Моисеева написала заявление в прокуратуру и администрацию города.