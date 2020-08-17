Житель Твери с подельником ограбили торговый павильон

Грабителей задержала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть УМВД России по городу Твери с заявлением о грабеже обратилась продавец-кассир одного из магазинов в Спортивном переулке. Женщина пояснила, что днём в торговый павильон зашли двое неизвестных мужчин и, применив насилие не опасное для жизни и здоровья, открыто похитили денежную выручку и блоки с сигаретами.

Мужчины скрылись в неизвестном направлении, а женщина вызвала полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных свидетелей, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом павильоне. Ориентировку передали патрульным экипажам.

Одним из подореваемых оказался 37-летний житель города Твери. Фигурант ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его подельником оказался 40-летний ранее судимый житель Западной Двины, который собирался скрыться в Вышнем Волочке, но был задержан на железнодорожном вокзале.

Похищенное имущество подозреваемые успели реализовать.

По статье "Грабеж" им грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.