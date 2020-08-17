На теплотрассах в Твери с начала лета устранено 293 повреждения

В Твери продолжаются гидравлические испытания на теплосетях Фото: Алексей ФОКИН

17 августа в Твери на магистральных и разводящих тепловых сетях начинаются 11-й и 12-й этапы гидравлических испытаний.

С 1 июня выявлено 357 повреждений теплотрасс – 204 на магистральных и 153 на разводящих сетях. На данный момент устранено порядка 82% повреждений: 184 на магистральных и 109 на разводящих сетях. Ремонт продолжается. Ход работ контролирует департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации города.

Всего этапов будет 14, плановые отключения должны завершить до 15-16 сентября.