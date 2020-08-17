В Тверской области бизнесмены из моногородов могут получить займ под 2% годовых

Как сообщает областное правительство, на данный момент общий объем господдержки бизнеса в тверском регионе - более 2 млрд рублей.
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В нашем регионе одной из самых популярных у бизнеса мер господдержки является программа «Моногород». По ней предпринимателям из моногородов предоставляются микрозаймы до 5 млн рублей под 2% годовых.
Как напоминает областное правительство, в регионе статус моногорода имеют Западная Двина, Кувшиново, Удомля, Жарковский, Спирово, Великооктябрьский (Фировский район), Калашниково (Лихославльский район).
Использовать средства можно как на финансирование инвестиций, так и на неинвестиционные цели: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности и др.
Всю информацию по мерам поддержки можно получить на сайте тверского центра «Мой бизнес» или по телефону 8-800-200-11-69.
Добавим, что на данный момент общий объем господдержки бизнеса в тверском регионе - более 2 млрд рублей.
- Благодаря принятым мерам в Тверской области сохранена работа предприятий, на которых трудоустроены 92% занятых в экономике жителей региона. Вложенные в региональную экономику ресурсы позволяют обеспечить сохранение и уверенное развитие бизнес-процессов в регионе, — считает губернатор Игорь Руденя.