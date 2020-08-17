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Роспотребнадзор Тверской области запускает "горячую линию" по качеству школьных товаров

Она начнет работу 19 августа
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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На вопросы потребителей ответят специалисты

На вопросы потребителей ответят специалисты

Фото: Татьяна Коркина

В период с 19 августа по 2 сентября в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области будет организована "горячая линия" для тематического консультирования по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

На вопросы потребителей специалисты ответят по телефону: (4822) 34-71-87 с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, кроме выходных дней. Круглосуточно консультацию можно получить по номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).