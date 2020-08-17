Жители Твери стали реже вызывать "скорую помощь"

336 раз "скорая" выезжала к детям Фото: областной минздрав

С 10 по 16 августа в Твери и Калининском районе сократилось количество вызовов бригад Тверской станции скорой медицинской помощи - с 2 913 (с 3 по 9 августа) до 2 840, 336 раз медики выезжали к детям. Госпитализировано 968 человек, из которых 140 детей.

74 пациента обращались к врачам с острым нарушением мозгового кровообращения, 63 – с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом миокарда.

28 раз "скорые" выезжали на ДТП, 14 пострадавших госпитализированы.

Ежедневно скорую помощь оказывали 32 бригады, четыре работали по неотложной медицинской помощи. Среднее ожидание "скорой" составило 14 минут, в неотложной форме - 30 минут.

251 человека проконсультировали специалисты по телефону "103".