Тверские толкатели ядра привезли "золото" первенства ЦФО

Легкоатлеты Илья Селиверстов и Ирина Спиридонова завоевали "золото" в толкании ядра Фото: областной спорткомитет

С 14 по 16 августа на стадионе "Десна" в Брянске состоялись чемпионат и первенство по легкой атлетике Центрального федерального округа.

В первых после пандемии коронавируса соревнованиях тверские легкоатлеты Илья Селиверстов и Ирина Спиридонова, под руководством тренера Екатерины Власенко, завоевали две золотые медали в толкании ядра.

Во второй день соревнований Ирина Спиридонова завоевала серебро среди юниорок до 20 лет в метании диска. Следующее выступление легкоатлетам предстоит на Кубке России по легкой атлетике, который состоится в Брянске с 28 по 29 августа.