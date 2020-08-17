Тверские судебные приставы ответят на вопросы по работе коллекторов

Приставы проведут горячую линию по работе коллекторов Фото: УФССП России по Тверской области

Судебные приставы регионального Управления ФССП России 18 августа 2020 года проведут "горячую линию" по работе коллекторов.

На вопросы о предупреждении неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении юридическими лицами деятельности по возврату просроченной задолженности специалисты ответят с 10:00 до 12:00 по телефону: 8 (4822) 55-92-00.

В ведомстве напоминают, что законодательством предусмотрен порядок и степень воздействия на граждан, имеющих непогашенную задолженность. Так, не допускается взаимодействие с 22:00 до 8:00 часов в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 в выходные дни. Количество личных встреч ограничено до одного раза в неделю, звонить коллекторы имеют право не больше раза в сутки и восьми раз в месяц.