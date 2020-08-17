В Твери продавали контрафактные одежду и обувь

В Твери конфисковали спортивной одежды и обуви на 90 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Твери в одной из торговых точек на проспекте Ленина торговали поддельными спортивной одеждой и обувью. Полицейские получили оперативные данные, нанесли визит продавцам и изъяли продукцию. На некачественную спортивную амуницию «лепили» символику известных брендов.

Всего у индивидуального предпринимателя обнаружили 23 единицы контрафакта. Ущерб, который причинили правообладателям, оценивают в 90 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД по Тверской области уточняют, что уже возбудили уголовное дело. Теперь нарушителю грозит до 2 лет тюрьмы и штраф. Размер взыскания ещё определяют.