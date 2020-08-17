Осужденные Тверской области привели в порядок воинское захоронение "Бобачевский бор"

Осужденные привели в порядок воинское захоронение в Больших Перемерках Фото: УФСИН России по Тверской области

Осужденные без изоляции от общества, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Тверской области, приняли участие в "Рейде труда и памяти" по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

Вместе с сотрудниками УФСИН они привели в порядок воинское захоронение "Бобачевский бор" на территории кладбища в Больших Перемерках - убрали территорию, выпололи траву, протерли памятные таблички.

Мероприятие было организовано во взаимодействии с региональным представительством общественного движения "Волонтеры Победы" в целях профилактики совершения осужденными повторных преступлений.