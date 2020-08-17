В Тверской области школьники и студенты смогут ездить на поездах со скидкой

Учащиеся смогут воспользоваться льготой на проезд, если приобретут абонементный билет. Фото: ПТО

Школьникам и студентам в Верхневолжье в течение учебного года будет предоставлена возможность платить в два раза меньше за проезд на пригородных электричках и поездах.

Скидка в 50% на стоимость проезда будет им предоставлена, если они купят абонементный билет.

Абонемент приобретается по полной стоимости, в дальнейшем половина суммы компенсируется через центры социальной поддержки населения по месту жительства. В областном бюджете на 2020 год на эти цели предусмотрено более 6,4 млн рублей.

Для приобретения льготного билета учащимся до 14 лет необходимо предъявить справку, выданную школой, а старше 14 лет – справку и документ, удостоверяющий личность.