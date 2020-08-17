Детские площадки Твери проверяют на безопасность Фото: администрация Твери

В Твери продолжается кампания по профилактике детского травматизма. В рамках мероприятия во всех районах города специалисты районных администраций проводят обследование игровых комплексов и спортивных площадок на предмет повреждений и соответствия требованиям техники безопасности.

Сломанные и небезопасные конструкции огораживают сигнальной лентой до проведения ремонтных и восстановительных работ. Элементы, не подлежащие ремонту, будут демонтированы и заменены на новые.

Администрация просит граждан сообщать об обнаруженных повреждениях на детских и спортивных площадках в администрацию района, либо в управляющую компанию или ТСЖ.