Пять сайтов по продаже электроудочек заблокировали в Тверской области

Прокуратура выявила сайты по продаже запрещенных снастей Фото: Сергей КУРОЧКИН

Прокуратурой Заволжского района г. Твери установлено, что на пяти сайтах в сети Интернет организована деятельность интернет-магазинов по продаже электроудочек, запрещенных к использованию природоохранным законодательством.

Доступ к сайтам не требовал предварительной регистрации и ввода пароля, ознакомиться с содержанием ресурса мог любой интернет-пользователь.

Заволжским районным судом г. Твери удовлетворены исковые требования прокурора района о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решение суда не вступило в законную силу.