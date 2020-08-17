Пять сайтов по продаже электроудочек заблокировали в Тверской области

Прокуратура выявила сайты по продаже запрещенных снастей
Фото: Сергей КУРОЧКИН
Прокуратурой Заволжского района г. Твери установлено, что на пяти сайтах в сети Интернет организована деятельность интернет-магазинов по продаже электроудочек, запрещенных к использованию природоохранным законодательством.
Доступ к сайтам не требовал предварительной регистрации и ввода пароля, ознакомиться с содержанием ресурса мог любой интернет-пользователь.
Заволжским районным судом г. Твери удовлетворены исковые требования прокурора района о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Решение суда не вступило в законную силу.