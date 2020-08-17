Администрация посёлка Молоково в Тверской области нарушила требования пожарной безопасности

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратура Молоковского района провела проверку и установила, что администрацией поселка Молоково не исполнены требования пожарной безопасности на территории муниципального образования.

Выявлено, что администрацией поселения не приняты меры по созданию условий для забора воды из двух источников противопожарного водоснабжения: отсутствуют подъезд и площадка с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров (пирс) к пожарным водоемам.

Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию пос. Молоково обязанности исправить нарушения.

Судом требования прокуратуры удовлетворены.