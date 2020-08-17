Десять человек заразились коронавирусом в Твери 17 августа

В Твери выявлено 10 случаев коронавируса
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
По данным регионального оперштаба, на 17 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них десять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5064 человек.
3996 заболевших излечились от инфекции. 170 человек умерли.
898 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1648 (+10 за сутки)
Кимры 553
Конаковский район 404
Ржев 344 (+5)
Калининский район 266
Лихославльский район 243
Торжок 204 (+3)
Вышневолоцкий округ 160 (+3)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО