Десять человек заразились коронавирусом в Твери 17 августа

В Твери выявлено 10 случаев коронавируса Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

По данным регионального оперштаба, на 17 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них десять зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5064 человек.

3996 заболевших излечились от инфекции. 170 человек умерли.

898 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1648 (+10 за сутки)

Кимры 553

Конаковский район 404

Ржев 344 (+5)

Калининский район 266

Лихославльский район 243

Торжок 204 (+3)

Вышневолоцкий округ 160 (+3)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.