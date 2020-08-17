Из гаража жителя Тверской области украли запчасти и магнитолу

Гараж местного жителя обокрали в Тверской области Фото: архив "КП"

В полицию обратился 44-летний житель Нелидовского городского округа. Мужчина сообщил, что из его гаража, расположенного в поселке Шахты-2 города Нелидово, похищено имущество. Ущерб составил 57 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что злоумышленник путем подбора ключа проник в гараж и похитил запасные части к автомашине, автомагнитолу и другое имущество.

В ходе розыска подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 18-летний местный житель. В полиции он дал признательные показания. Похищенное вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.