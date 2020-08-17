В Твери мужчина уехал на машине из дома и пропал

Мужчина ушел из дома 12 августа Фото: ВПСО "Сова"

Владимир Николаевич Крупнов, 1958 года рождения, пропал 12 августа в Твери.

Мужчина ушел из дома в переулке Никитина, 7 и не вернулся. Возможно, передвигался на машине "Ford Tourneo" серого цвета.

Ориентировка на поиск пропавшего появилась в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Голубоглазый мужчина, среднего телосложения, имеет рыжеватые волосы с сединой. Одет в спортивную синюю куртку с серыми вставками, серую футболку, светлые брюки и ботинки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(915) 722-55-66, 8(904) 014-12-34 или 102.