17-летний подросток на мотоцикле сбил девушку на дороге в Тверской области

На темной дороге мотоциклист сбил пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла поздно вечером, 15 августа, на 38-м км автодороги Удомля-Котлован-Липны Удомельского городского округа, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 17-летний подросток, управляя незарегистрированным мотоциклом "Рейсер", не имея права управления транспортным средством, нарушил правила расположения мотоцикла на проезжей части и наехал на 15-летнюю девочку подростка, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, вне населенного пункта. На улице было темно, а предметов со световозвращающими элементами у пешехода не было.

В результате ДТП водитель мотоцикла (ехал без шлема) и девушка-пешеход получили телесные повреждения и были госпитализированы в ЦРБ города Вышний Волочек.