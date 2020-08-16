В Тверской области разыскивают 18-летнюю Анну Васильеву с татуировкой в виде сердца

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18-летняя Анна Васильева пропала в минувшую субботу, 15 августа, в городе Удомля Тверской области. Розыск объявил ВПСО «Сова».

Сообщается, что в субботу девушка ушла из дома на улице Левитана и не вернулась. Ее местонахождение неизвестно. Ее мобильный не отвечает.

Приметы: рост 158 сантиметров, худощавая, светловолосая, кареглазая. Особые приметы: на левой руке татуировка в виде сердца.

Одета в оранжевую куртку, светло-бежевую толстовку, синие джинсы и светлые ботинки.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Анны Васильевой, звоните по телефонам: 8 (915) 721 45 15, 8 (910) 646 34 34 или 102.