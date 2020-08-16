В Твери прекращены поиски двух подростков, сбежавших из санатория «Радуга»

Сбежавшие из «Радуги» мальчики. Фото: СКР

Подростки, сбежавшие 15 августа из санатория «Радуга» в Твери, найдены живыми. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Тверской области.

Напомним 15 августа 13-летний Дмитрий Соколов и 15-летний Никита Митрофанов самовольно покинули территорию ГБУЗ «Детский санаторий «Радуга».

По факту случившегося была организована доследственная проверка.

Представители полиции и СУ СК РФ выезжали в санаторий, опрашивали свидетелей. Спустя сутки подростков нашли. С ними все в порядке.

Их опросят следователи, чтобы выяснить причины их побега из санатория.