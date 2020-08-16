Депутат госдумы РФ Сергей Веремеенко за год обеднел почти на полмиллиарда рублей

Сергей Веремеенко. Фото: ПТО

Депутат Госдумы от Тверской области Сергей Веремеенко обеднел за год на 485 млн рублей.

На сайте Госдумы опубликованы сведения о доходах народных избранников за прошлый год.

Веремеенко задекларировал годовой доход за 2019 год в сумме 7 023 303 рубля 88 копеек (492 979 839 рублей 68 копеек - был его доход за 2018 год).

Выходит, что за год доход депутата упал почти на 485 млн рублей. Напомним, годом ранее он вошёл в десятку богатейших российский парламентариев по версии журнала Forbes, заняв в рейтинге восьмое место.

В собственности у депутата, как и годом ранее, 12 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 46 369 кв. м. 28 земельных участках под малоэтажное жилищное строительство и рекреационное использование, площадь которых 54 420 кв. м.

4 участка под малоэтажное жилищное строительство площадью в 57 500 кв. м. Также в собственности и 20 земельных участков под сельхозпроизводство площадью 18 742 012 кв. м, а также 1/2 доли от двух участков по 192 100 кв. м каждый.

Есть земельный участок под расширение базы отдыха 7 825 кв. м и еще два - под ведение личного хозяйства площадью в 2 000 кв. м и 32 000 кв. м.

В собственности депутата 8 жилых домов общей площадью 1 259 кв. м, один гараж - 21 кв. м, хозпостройка - 6 кв. м, здание - 100 кв. м, дом охраны - 16,8 кв. м, банный комплекс - 111 кв. м, здание для хранения плавательных средств - 275,8 кв. м, три бокса по 11,7 кв. м каждый, а также гостиница 214,2 кв. м.

В безвозмездном пользовании 2 земельных участка под земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки по 2 000 кв. м каждый и жилой дом 2 855,3 кв. м. А вот автомобиля у Сергея Веремеенко нет.

Подробнее о доходах депутатов Госдумы РФ и сенатора Совета Федерации читайте в нашем материале.