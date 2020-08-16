Карелам, жителям Тверской области, предложили рассказать о героях войны

Обелиск Победы в Твери - установлен в память о павших воинах.

Представителей финно-угорской языковой группы, а точнее - карел, проживающих, на территории Тверской области, приглашают к участию в конкурсе «Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.».

На конкурс нужно представить на суд экспертной комиссии историю, рассказ, воспоминание или эссе, написанные от лица непосредственного участника войны, члена его семьи, родственника или близкого знакомого. Об этом сообщает правительство региона.

Организаторы поясняют, в работе должно содержаться описание героического подвига с указанием места и даты, а также перечень наград, которых был удостоен участник ВОВ. Необходимо приложить исторические фотографии и фотоснимки самого героя.

Победители будут определены в четырех номинациях: «Подвиг и его бессмертие», «Родная культура и война», «В тылу как на войне», «Наша Победа для всех поколений».

Прием заявок до 30 сентября по электронной почте: afunrf@yandex.ru с темой письма «Герои финно-угорских народов России».

Подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте Ассоциации финно-угорских народов России.