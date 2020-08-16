В Тверской области при столкновении двух иномарок на трассе «Балтия» пострадала женщина

Обстоятельства ДТП уточняются.

16 августа в Зубцовском районе на 209 км автодороги М9 «Балтия» произошло столкновение двух иномарок. Столкнулись Форд Фьюжин и Хендай.

Как поясняют в Госавтоинспекции по Тверской области, в аварии пострадала 49-летняя пассажирка, сейчас угрозы ее жизни нет. Водители были трезвы.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям о том, что при управлении транспортными средствами водители должны двигаться со скоростью, не превышающей установленного ограничения, быть предельно внимательными и соблюдать требования ПДД.