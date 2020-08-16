В Тверской области врачи обратились в прокуратуру из-за стимулирующих выплат COVID-19

Врачи больницы в Тверской области через суд добиваются выплат за работу с коронавирусными.

Медицинские работники Кашинской ЦРБ недавно обратились в прокуратуру с просьбой о защите своих трудовых прав.

Суть заявления: перечисленные им стимулирующие выплаты за работу с пациентами больными коронавирусом не соответствуют размерам выплат, которые указаны в постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 №415 и от 12.04.2020 №484.

Прокурор направил иски в Кашинский межрайонный суд Тверской области. В пресс-службе суда поясняют, что сейчас решается вопрос о возбуждении дел и назначения даты их к слушания.