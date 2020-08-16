Медведи из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области учатся акробатике

Вот такие мишки. Фото: vk.com/ Центр спасения медвежат сирот

Медвежата-постояльцы Центра спасения косолапых окрепли, самостоятельно гуляют. Лазают по деревьям и выполняют на них что-то наподобие акробатических этюдов: кувыркаются на ветках, подтягиваются.

Забавным видео на днях поделились на официальной страничке в соцсети ВКонтакте сотрудники Центра.

Поклонников у косолапых много, поэтому видео (все этапы взросления медведей скрупулёзно выкладываются в соцсеть) - было встречено лайками и положительными комментариями.

«Как же они повзрослели! Совсем самостоятельные ребятки. Без слёз не вспомнишь, какие были крохотные беспомощные комочки. А теперь, хоть и маленькие ещё, а уже всамделишные медведи» - пишет под постом одна из поклонниц.

Напомним, в Центре, знаменитом на всю Россию, выхаживают медвежат, оставшихся без матери, и готовят их к самостоятельной жизни в лесу. Сейчас на попечении в Центре находится 18 медвежат из семи регионов России.