6 человек заразились коронавирусом в Твери 16 августа

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 16 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5039 человек.
3996 заболевших излечились от инфекции. 170 человек умерли.
873 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1638 (+ 6 за сутки)
Кимры 553 (0)
Конаковский район 404 (+1)
Ржев 339 (+5)
Калининский район 266 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 201 (+1)
Вышневолоцкий округ 157 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО