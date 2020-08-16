6 человек заразились коронавирусом в Твери 16 августа

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 16 августа 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5039 человек.

3996 заболевших излечились от инфекции. 170 человек умерли.

873 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1638 (+ 6 за сутки)

Кимры 553 (0)

Конаковский район 404 (+1)

Ржев 339 (+5)

Калининский район 266 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 201 (+1)

Вышневолоцкий округ 157 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.