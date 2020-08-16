Из санатория в Твери пропали два мальчика

Пропавшие мальчики. Фото:СКР

Из санатория «Радуга» в Твери сбежали Соколов Дмитрий 24.05.2007 года рождения и Митрофанов Никита 09.01.2005 года рождения.

Заявление о пропаже несовершеннолетних поступило в региональный СУ СК 15 августа. Сейчас следователями организована доследственная проверка.

Силовики побывали в «Радуге». В пресс-службе ведомства поясняют: «В соответствии с поступившим сообщением следователем и криминалистами СКР, сотрудниками МВД в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд по месту последнего пребывания несовершеннолетних, проведен осмотр».

Сейчас идут мероприятия, направленные на установление местонахождения детей, а также самое тщательное выяснение всех без исключения обстоятельств их исчезновения. Устанавливаются лица из круга общения пропавших.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, просят сообщить по телефону: 8-930-179-00-69.