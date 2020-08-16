В Тверской области страховщики получили 416 тысяч рублей с виновника ДТП

Виновник ДТП заплатит Фонду социального страхования компенсацию.

Это ДТП произошло в январе 2019 года на трассе в Калининском районе. Водитель нарушил правила дорожного движения, не справившись с управлением, вылетел на встречку. По встречной полосе двигалась машина Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Произошло столкновение. В ДТП пострадали два сотрудника соцстраха.

Поскольку происшествие произошло в рабочее время, то было признано «несчастным случаем на производстве».

Пострадавшим полагались страховые выплаты: 86,6 тысяч рублей и 330 тысяч рублей. Работодатель выплатил страховку, а потом сам обратился в суд, чтобы виновник ДТП возместил ведомству расходы по выплате страховки сотрудникам в размере 416 тыс рублей.

10 августа 2020 года в Рамешковском районном суде завершены слушания по гражданскому делу об иске территориального отделения Фонда социального страхования РФ к виновнику ДТП.

Иск регионального отделения Фонда социального страхования был удовлетворён .