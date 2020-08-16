Сотни реконструкторов приехали в Тверскую область на фестиваль «Новоторжский рубеж»

На фестивале есть на что посмотреть. Фото: из паблика фестиваля "Новоторжский рубеж" в Вконтакте/Алексей Мухин

15 августа сотни реконструкторов из России и СНГ собрались в Тверской области, чтобы показать исторические сражения и восстановить атмосферу Средневековья.

На территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво» в Тверской области стартовал масштабный средневековый фестиваль «Новоторжский рубеж».

Организаторы поясняют, название фестиваля выбрано неслучайно. Торжку на протяжении многих столетий приходилось становиться боевым рубежом, отражавшим атаки литовцев, монголо-татар, поляков.

Мероприятие действительно, масштабное и зрелищное, проводится с 2014 года: все оружие и амуниция воинов в точности соответствует историческим образцам.

Сегодня второй день фестиваля - можно посмотреть на настоящую рыцарскую дуэль и взять мастер-класс по средневековым танцам. Прикупить товаров на ярмарке.

Подробная программа фестиваля размещена на сайте https://www.torzhok.me/rubezh2020.

Вход в музей-заповедник стоит 100 рублей, для детей до 16 — бесплатно.