Тверскую область накроет густой туман

Будет туман в утренние часы в Тверской области.

О тумане в утренние часы 16 августа предупреждает региональное МЧС Утром 16 августа на территории Тверсеой области ожидается ухудшение погоды, синоптики прогнозируют сильный туман.

В связи с этим МЧС по Тверской области предупреждает - метеоусловия неблагоприятные. Водителям и пешеходам нужно быть внимательнее.

В утренние часы видимость будет от 300 до 800 метров.

МЧС напоминает водителям: двигаясь в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.