Госавтоинспекторы Тверской области проверили более 50 автобусов

ГИБДД продолжает проверку автобусов Фото: Кирилл ЧАЩИН

В период с 7 по 13 августа в Тверской области региональная Госавтоинспекция провела рейд по сплошным проверкам водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородных и межрегиональных автобусных маршрутах.

За время профилактического мероприятия проверен 51 автобус, выявлено четыре нарушения, в том числе по ст. 12.5 ч.1 "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена".

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.