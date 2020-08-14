Пьяный подросток совершил ДТП в Тверской области

Пострадавший госпитализирован Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла поздно вечером, 13 августа, на 4-м км автодороги М-10 "Россия" - Б.Борки-Нестерово-Черничено, Калининского района Тверской области.

16-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "Рено Дастер", проявил невнимательность к дорожной обстановке, не учел скорость движения, дорожные условия, съехал на автомобиле в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. В Госавтоинспекции Тверской области уточнили, что на момент ДТП подросток не был пристегнут ремнем безопасности.