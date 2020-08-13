В Тверской области в Белом предали земле останки 487 советских солдат

Останки солдат и офицеров торжественно захоронили на воинском захоронении Петропавловского кладбища в Белом. Фото: ПТО

13 и 14 августа в Бельском районе посвящены памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

13 августа на воинском захоронении Петропавловского кладбища в Белом захоронили останки 487 советских солдат и офицеров Красной Армии. Их подняли поисковики. Останки воина-сибиряка Алексея Григорьевича Михеева были переданы в Красноярский край для захоронения на родине.

В церемонии перезахоронения участвовали бойцы 16 поисковых отрядов из Тверской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Красноярского и Пермского краев.

14 августа в деревне Плоское на Мемориале Славы воинам-сибирякам состоится митинг-реквием. В братской могиле там покоятся солдаты, погибшие в этих местах в ноябре-декабре 1942 года. Чтобы почтить память своих предков-земляков приехали люди Омского и Новосибирского землячеств, Красноярского края.

Мемориал Славы воинам-сибирякам был открыт 14 августа 1996 года. С тех пор эта дата является межрегиональным Днём памяти воинов-сибиряков.

Всего же в Бельском районе находится 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов.

Белый является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу местных ветеранов тогда поддержал губернатор Игорь Руденя.