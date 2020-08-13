Водителя-виновника ДТП на улице Московской разыскивают в Твери

Водитель-виновник скрылся с места ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 12 августа, на улице Московская, в районе дома 115 в Твери.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2115", не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Джили МК" под управлением 31-летней женщины.

Неустановленный водитель с места ДТП скрылся, его ищут. После ДТП пострадавшую женщину доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что участнику за оставление места ДТП грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.