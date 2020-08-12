Богослужение в память о погибших моряках-подводниках с «Курска». Фото: 69.mchs.gov.ru

В Твери в часовне Иоанна Воина, расположенной на территории областного МЧС, прошла церковная служба в память о погибших членах экипажа атомной подводной лодки К-141 «Курск». После панихиды ветераны спасательной службы, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, моряки-подводники, члены Тверского регионального Союза ветеранов военно-морского флота возложили цветы к памятнику, созданному в 2012 году, и почтили погибших минутой молчания.

Установку памятного знака поддержал начальник ГУ МЧС России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян. Для мемориала в Твери привезли настоящий люк от лодки и капсулу с водой, собранную в Баренцевом море на глубине 200 метров. Сосуд захоронили рядом с люком. А идея зародилась в 2010 году, в год десятилетия трагедии, когда освещали часовню Иоанна Воина.

Напомним, страшная трагедия с атомной подлодкой К-141 «Курск» случилась 20 лет назад. Лодка начала тонуть 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска. По одной из версий случившегося, которую выдвигали эксперты и СМИ, спасательная операция началась слишком поздно, и экипаж ещё продержался несколько дней. Все 118 человек, находящихся на борту, погибли.