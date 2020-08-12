В районах Твери продолжают уничтожать борщевик

В Твери продолжается борьба с борщевиком Сосновского Фото: Алексей ФОКИН

В Твери муниципальное учреждение "Зеленстрой" продолжает проводить работы по уничтожению борщевика Сосновского на территориях города.

Уже произведена обработка территорий в разных районах города – «Южном», Сахарово, Затверечье, у Парка Победы, посёлке Вагонников, деревне Старая Константиновка, а также в «Мамулино», посёлках Литвинки и Никифоровское, Затверечье и на берегу реки Лазури (в районе Волоколамского проспекта).

– Сейчас мы работаем на участке в районе улицы Герцена, здесь у нас порядка 15 тысяч квадратных метров борщевика, – рассказывает агроном по защите растений МБУ "Зеленстрой" Владимир Фандюшин.

Механическим путем сорняк уже убрали, теперь на него распыляют специальные препараты.

Это предпоследний объект, в ближайшее время будут проведены работы на участке в районе Бурашевского шоссе. В конце августа – сентябре территории обработают повторно.