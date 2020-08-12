Главврач Тверского областного кардиодиспансера Игорь Эльгардт отмечает юбилей

Игорь Эльгардт уже много лет руководит областным кардиодиспансером. Фото: ПТО

12 августа главному врачу областного клинического кардиологического диспансера, члену Общественной палаты региона, заслуженному врачу РФ Игорю Эльгардту исполнилось 70 лет.

Губернатор Игорь Руденя направил ему свое поздравление.

- В Тверской области Вас ценят как опытного руководителя и безупречного профессионала. Вы вносите значительный вклад в укрепление системы регионального здравоохранения, трудитесь над обеспечением доступности и повышением качества медицинского обслуживания. Демонстрируя активную гражданскую позицию, Вы содействуете объединению общественности Верхневолжья, помогаете реализации национальных проектов в нашем регионе. Примите слова благодарности за Ваш труд, - отмечено в поздравлении от имени главы региона.

Игорь Эльгардт окончил Калининский государственный медицинский институт. Областной клинический кардиодиспансер возглавляет с 1992 года. Награждён Почётным знаком губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского».