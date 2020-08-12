Абрикосами и черешней торговали с нарушениями на оптовой базе под Тверью

Продукция не прошла фитосанитарный контроль Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области 11 августа провели проверку на продовольственной оптово-розничной базе, расположенной в деревне Боровлево Калининского района, и установили факты нарушения обязательных требований законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов - с абрикосами из Узбекистана и черешней из Азербайджана, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.