Озеро Страхиновское является особо охраняемой природной территорией регионального значения и памятником природы Фото: Минприроды Тверской области

В Тверской области при обследовании озера Страхиновское, недалеко от деревни Стахиново в Кесовогорском районе Тверской области учеными была отмечена пара лебедей-шипунов.

Озеро, которое, в свою очередь, является особо охраняемой природной территорией регионального значения и памятником природы, птицы облюбовали для жилья.

Напомним, лебеди-шипуны занесены в Красную книгу Тверской области и нуждается в защите и бережном отношении. В Тверской области они регистрируются на гнездовании в Андреапольском муниципальном округе и Торопецком районе. Туда они прилетают не первый год и даже выводят птенцов.

В длину птица может достигать 180 см, размах крыльев доходит до 240 см. Свое название лебедь получил из-за характерного шипения, которое он издает, когда раздражен.