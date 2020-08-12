В Твери женщину осудили за кражу продуктов из супермаркета

В Твери женщину осудили за кражупродуктов из супермаркета Фото: архив "КП"

Московским районным судом г. Твери вынесен приговор в отношении 27-летней местной жительницы. Женщину обвинили в мелком хищении чужого имущества.

Установлено, что осужденная с марта по май 2020 года воровала продукты из супермаркета.

Ранее за подобные деяния она привлекалась к административной ответственности. В судебном заседании подсудимая свою вину признала.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя, наличия судимостей по иным приговорам ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.