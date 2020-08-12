Тверские предприниматели могут компенсировать часть затрат на маски и перчатки

Субсидии на компенсацию затрат на покупку СИЗов положены предприятиям, которые в виду специфики своей деятельности вынуждены регулярно их приобретать. Фото: ПТО

Тверские предприниматели могут получить субсидии на средства индивидуальной защиты. Они предоставляются один раз по линии господдержки отраслям, пострадавшим из-за коронавируса.

Как сообщает областное правительство, компании могут получить 15 тысяч рублей, а также 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника.

При этом предприятие не должно находиться в процессе банкротства и иметь больше 3000 рублей недоимок по налогам и страховым взносам на 1 июня.

Субсидии предоставляются предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с клиентами и вынуждены регулярно закупать средства для защиты и дезинфекции. К таким отраслям относятся гостиничный бизнес, общепит, организации в физкультурно-оздоровительной сфере и сфере дополнительного образования. Получить выплату могут и социально-ориентированные НКО.

Полный перечень отраслей, которым доступна субсидия, можно посмотреть на сайте nalog.ru.