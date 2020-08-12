Женщине, проживающей в аварийном доме в Тверской области, дали новую квартиру

Решения через суд добилась прокуратура Фото: архив "КП"

В прокуратуру с жалобой на нарушение жилищных прав обратилась 81-летняя жительница Спировского района Тверской области.

Заявительница сообщила, что проживает в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома, который постановлением администрации Спирово в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу. Проживание в таком помещении создает угрозу жизни и здоровью.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании администрации городского поселения поселок Спирово предоставить заявительнице вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в черте поселка Спирово.

Исковое заявление судом удовлетворено. Решение не вступило в законную силу.