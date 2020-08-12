В Твери врачи "скорой помощи" госпитализировали более тысячи пациентов за неделю

Врачи выезжали на взовы 2913 раз Фото: Иван ВИСЛОВ

С 3 по 9 августа врачи Тверской станции скорой медицинской помощи по городу Твери и Калининскому району выезжали на вызовы 2913 раз.

- Это на 200 вызовов больше, чем неделей ранее. Госпитализировано 1034 человека, - рассказали в областном Минздраве.

Педиатрические бригады выезжали к детям 334 раза, 127 пациентов госпитализированы.

Из общего количества 82 вызова к пациентам - с острым нарушением мозгового кровообращения и 78 - с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом миокарда.

26 раз "скорые" выезжали на место ДТП. Экстренная госпитализация потребовалась 23 пострадавшим.

Среднее время ожидания "скорой помощи" в экстренной форме составило 14 минут, в неотложной форме - 31 минуту.

За консультацией специалистов по номеру "103" обратились 224 человека.