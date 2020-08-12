Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Твери врачи "скорой помощи" госпитализировали более тысячи пациентов за неделю

Медики выезжали на вызовы 2913 раз
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
КомментироватьОставить комментарий
Врачи выезжали на взовы 2913 раз

Врачи выезжали на взовы 2913 раз

Фото: Иван ВИСЛОВ

С 3 по 9 августа врачи Тверской станции скорой медицинской помощи по городу Твери и Калининскому району выезжали на вызовы 2913 раз.

- Это на 200 вызовов больше, чем неделей ранее. Госпитализировано 1034 человека, - рассказали в областном Минздраве.

Педиатрические бригады выезжали к детям 334 раза, 127 пациентов госпитализированы.

Из общего количества 82 вызова к пациентам - с острым нарушением мозгового кровообращения и 78 - с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом миокарда.

26 раз "скорые" выезжали на место ДТП. Экстренная госпитализация потребовалась 23 пострадавшим.

Среднее время ожидания "скорой помощи" в экстренной форме составило 14 минут, в неотложной форме - 31 минуту.

За консультацией специалистов по номеру "103" обратились 224 человека.