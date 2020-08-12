Автоугонщик украл и разбил чужой автомобиль в Тверской области

Мужчина угнал автомобиль и попал в ДТП Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился 28-летний житель города Кимры. Молодой человек сообщил, что неизвестный угнал его автомобиль "ВАЗ", припаркованный возле дома.

На месте полицейские составили ориентировку на пропавшее транспортное средство.

В ходе розыска подходящий под описание автомобиль был обнаружен в черте города экипажем ГИБДД в разбитом состоянии. Предполагаемый злоумышленник совершил ДТП с другим автомобилем и скрылся с места происшествия.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 26-летний житель деревни Титово. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что выпивал с владельцем, а потом решил покататься, без разрешения взял ключи и уехал.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на пять лет. Автомобиль вернули владельцу.